Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
BİNGÖL - Bingöl merkeze bağlı Erdemli köyü kırsalında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Erdemli köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye orman ekiplerinin yanı sıra Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın, kısa sürede büyümeden söndürüldü.
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