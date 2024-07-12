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Bingöl'de çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl merkeze bir köyün kırsal alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Gürpınar köyü kırsalında çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 15 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ormanlık alana sıçramadan ve büyümeden söndürüldü.