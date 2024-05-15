Bingöl'ün Genç ilçesinde depreme karşı yıkım kararı verilen caminin kubbesindeki leylek yuvası, itfaiye ekiplerince başka bir evin çatısına nakledildi.
Genç Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesinde bulunan Küpar Camisinin yıkımı yapılacağı belirtildi.
Caminin kubbesinde bulunan leylek yuvasının cami yanında bulunan binanın üstüne itfaiye ekiplerince taşındığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de depreme karşı yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka bir çatıya taşındı - Son Dakika
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