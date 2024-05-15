Bingöl'de depreme karşı yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka bir çatıya taşındı - Son Dakika
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Bingöl'de depreme karşı yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka bir çatıya taşındı

Bingöl\'de depreme karşı yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka bir çatıya taşındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Küpar Camisi, depreme karşı yıkılacağı için yıkım kararı alındı. Caminin kubbesinde bulunan leylek yuvası ise itfaiye ekipleri tarafından cami yanındaki başka bir binanın çatısına taşındı.

15.05.2024 16:42
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Bingöl'ün Genç ilçesinde depreme karşı yıkım kararı verilen caminin kubbesindeki leylek yuvası, itfaiye ekiplerince başka bir evin çatısına nakledildi.

Genç Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesinde bulunan Küpar Camisinin yıkımı yapılacağı belirtildi.

Caminin kubbesinde bulunan leylek yuvasının cami yanında bulunan binanın üstüne itfaiye ekiplerince taşındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de depreme karşı yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka bir çatıya taşındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de depreme karşı yıkılacak caminin kubbesindeki leylek yuvası başka bir çatıya taşındı - Son Dakika
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