Bingöl'de Dereye Giren İkiz Kardeşler Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dereye giren 9 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.
Cengiz ve Bünyamin Tiryaki kardeşler serinlemek için Serpmekaya köyünün çıkışındaki dereye girdi.
İkiz kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu gören çevredekiler çocukları sudan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde iki kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi.
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