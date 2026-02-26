Bingöl\'de Eğitime Kar Engeli

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Adaklı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle 27 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; İlçemizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 27.02.2026 Cuma günü (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.