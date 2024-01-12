 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi, 9 kişinin hayati tehlikesi var - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi, 9 kişinin hayati tehlikesi var

Bingöl'de Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir esnaf lokantasında meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu 16 kişi zehirlendi. 9 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, zehirlenenler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 9 kişi Diyarbakır'a sevk edilirken, diğerlerinin tedavisi Bingöl Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Vali Ahmet Hamdi Usta, olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti ve hastaların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Bingöl\'de doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi, 9 kişinin hayati tehlikesi var
12.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:41
Abone Ol

BİNGÖL'de, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 16 kişi, hastaneye kaldırıldı. 9 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, Vali Ahmet Hamdi Usta, zehirlenenlerinin durumları hakkında bilgi vererek, "Esnaf lokantamızda, doğal gaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine harekete geçtik. Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti. Bunlardan 6 tanesini Diyarbakır'a sevk ettik, diğer 3 tanesini de sevk edeceğiz. Kalan 7 tanesinin de tedavilerine devam ediyoruz" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Kaleönü Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle 16 kişi, zehirlendi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenenler, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan 9 kişi ise ileri derece oksijen tedavisi için Diyarbakır'a sevk edildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, zehirlenenlerin sağlık durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Veysel Tosun ve Başhekim Uzm. Dr. Samet Tatlı'dan bilgi aldı.

'CAN KAYBININ OLMAMASI BİZİ SEVİNDİRDİ'

Burada açıklamalarda bulunan Vali Usta, olayda herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, "Küçük Sanayi Sitemizde hizmet veren bir esnaf lokantamızda, doğal gaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine harekete geçtik. Zehirlenen vatandaşlarımızı hastanemize almaya başladık. Şu ana kadar 16 vaka bize intikal etti. Bunlardan 6 tanesini Diyarbakır'a sevk ettik, diğer 3 tanesini de sevk edeceğiz. Kalan 7 tanesinin de tedavilerine Bingöl Devlet Hastanesi'nde devam ediyoruz. Biz ikinci basamak hastanesi olduğumuz için, daha ileri bir oksijen tedavisi gerektiğini düşünüp, üçüncü basamak hastanesinde tedavi edilmesi gerektiği için, tedbir amaçlı toplam 9 hastamızı Diyarbakır'a sevk etmiş olacağız. Kalan 7 hastamızı da müşahede altında tutmaya devam edeceğiz. Bizi sevindiren olay, doğal gaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması bizi rahatlatan bir olay. Bunun yanında hastalarımızın da can kaybı olmaması sevindirici bir olay. Tedavilerine devam ederek bir can kaybı olmadan bu durumu atlatmayı ümit ediyoruz. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla yakından ilgileniyorlar. Diyarbakır'dan aldığımız bilgilere göre de tedavileri olumlu bir şekilde devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hamdi Usta, Diyarbakır, Bingöl, Olay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi, 9 kişinin hayati tehlikesi var - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:50:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de doğal gaz sızıntısı: 16 kişi zehirlendi, 9 kişinin hayati tehlikesi var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement