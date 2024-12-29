Bingöl'de Esrar Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde özel harekat polislerinin de desteğiyle bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada 76,89 gram esrar ve 1,27 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.