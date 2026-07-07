Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde, yaz mevsimiyle birlikte geleneksel yöntemlerle dut pekmezi üretimi başladı. Köylüler, yoğun emekle hazırladıkları pekmezi hem kışlık ihtiyaçları için saklıyor hem de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Servi köyünde sabahın erken saatlerinde başlayan pekmez mesaisinde, olgunlaşan dutlar ağaçlardan silkelenerek toplanıyor. Kovalarla taşınan dutlar, ezildikten sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. İlk kaynatmanın ardından süzülerek özü ayrıştırılan dut suyu, yeniden ateşe alınıp uzun süre kaynatılıyor. Koyu kıvama gelen dut suyu, geniş tepsilere dökülerek güneş altında 4 ila 5 gün dinlendiriliyor. Hazırlanan dut pekmezi daha sonra tüketime hazır hale geliyor.

Katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretilen dut pekmezi, köylüler tarafından kışlık ihtiyaç için saklanırken, bir kısmı da satılarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Üretimden kalan dut posası ise kurutularak kış aylarında hayvan yemi olarak kullanılıyor.

'GÜNEŞTE KIVAMINI ALIYOR'

Pekmez yapım aşamalarını anlatan çiftçi Heybet Dayanır (55), "Önce dutları ağaçlardan silkeleyerek topluyoruz. Topladığımız dutları kazanlarda kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra süzerek suyunu ayırıyoruz. Elde ettiğimiz suyu tekrar kazanlarda kaynatıp koyulaştırıyoruz. Daha sonra tepsilere dökerek güneş altında bekletiyoruz. Güneşte kıvamını alan pekmezimiz tüketime hazır hale geliyor" dedi.