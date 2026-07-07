Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı

07.07.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Servi köyünde köylüler geleneksel yöntemle dut pekmezi üreterek kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde, yaz mevsimiyle birlikte geleneksel yöntemlerle dut pekmezi üretimi başladı. Köylüler, yoğun emekle hazırladıkları pekmezi hem kışlık ihtiyaçları için saklıyor hem de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Servi köyünde sabahın erken saatlerinde başlayan pekmez mesaisinde, olgunlaşan dutlar ağaçlardan silkelenerek toplanıyor. Kovalarla taşınan dutlar, ezildikten sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. İlk kaynatmanın ardından süzülerek özü ayrıştırılan dut suyu, yeniden ateşe alınıp uzun süre kaynatılıyor. Koyu kıvama gelen dut suyu, geniş tepsilere dökülerek güneş altında 4 ila 5 gün dinlendiriliyor. Hazırlanan dut pekmezi daha sonra tüketime hazır hale geliyor.

Katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretilen dut pekmezi, köylüler tarafından kışlık ihtiyaç için saklanırken, bir kısmı da satılarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Üretimden kalan dut posası ise kurutularak kış aylarında hayvan yemi olarak kullanılıyor.

'GÜNEŞTE KIVAMINI ALIYOR'

Pekmez yapım aşamalarını anlatan çiftçi Heybet Dayanır (55), "Önce dutları ağaçlardan silkeleyerek topluyoruz. Topladığımız dutları kazanlarda kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra süzerek suyunu ayırıyoruz. Elde ettiğimiz suyu tekrar kazanlarda kaynatıp koyulaştırıyoruz. Daha sonra tepsilere dökerek güneş altında bekletiyoruz. Güneşte kıvamını alan pekmezimiz tüketime hazır hale geliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çiftçilik, Ekonomi, Bingöl, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta çekirge istilası Şırnak'ta çekirge istilası
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO’ya hazır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı Ölüm nedeni korkunç Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi
Gülşen, Umut Akyürek’e 5 milyon liralık tazminat davası açtı Gülşen, Umut Akyürek'e 5 milyon liralık tazminat davası açtı

14:28
Erdoğan karşıladı, Trump Türkçe konuştu: Merhaba asker
Erdoğan karşıladı, Trump Türkçe konuştu: Merhaba asker
14:02
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
13:20
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
12:59
Kremlin: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yakından takip edeceğiz
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 14:43:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Geleneksel Dut Pekmezi Üretimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.