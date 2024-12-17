Bingül'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika
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