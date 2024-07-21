Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
E.Ö. yönetimindeki 34 NZ 2743 plakalı hafif ticari araç, Yedisu- Erzincan kara yolunun Kabayel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?