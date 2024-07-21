Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

21.07.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

E.Ö. yönetimindeki 34 NZ 2743 plakalı hafif ticari araç, Yedisu- Erzincan kara yolunun Kabayel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Binali Yıldırım, Erzincan, Jandarma, trafik, Yedisu, Bingöl, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Haremlik selamlık uygulaması Adıyaman Menzil’de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı
21:41 Donald Trump: Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak
21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 23:22:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement