Bingöl'de Hafif Ticari Araç Yandı

BİNGÖL- Diyarbakır kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Bingöl-Diyarbakır kara yolu Tabantepe mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı durdurup dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,Kamera: BİNGÖL,