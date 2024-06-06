Bingöl'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bingöl\'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bingöl'de, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

06.06.2024 10:11
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Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Bingöl, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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