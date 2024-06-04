Bingöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bingöl\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bingöl'de düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta ve eşi Şerife Şengül Usta'nın katıldığı etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu ve kursiyerlerin el sanatları, giyim, ahşap boyama ve resim sanatı gibi eserleri sergilendi.

04.06.2024 14:21
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Bingöl'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve eşi Şerife Şengül Usta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına katıldı.

Usta, bu programlarla öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendirmeyi ve öğrenmeyi teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "İnşallah bir yandan vatandaşlarımıza farklı meslekler edindirecek bir yandan da kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkararak yarınlara taşıyacak, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Usta ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi, ürünleri inceledi.

Stantlarda kursiyerlerin yaptığı el sanatları, giyim, ahşap boyama, resim sanatı gibi birçok alandaki eserleri sergilendi.

Programa, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kursiyerlerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Hamdi Usta, Bingöl, Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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