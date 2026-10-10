Bingöl\'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 3 kişi yaralandı.

F.D. idaresindeki 06 FA 6931 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Düzağaç Kavşağı'nda E.C.K. yönetimindeki 01 ARY 461 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 01 ARY 461 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya M.N.B'ye çarptı.

Kazada, sürücü E.C.K, M.N.B. ve araçtaki Ş.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.