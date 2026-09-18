Bingöl'de iş yeri ve kurumdan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bingöl'de iş yeri ve kurumdan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de iş yeri ve kurumda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada kimliği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bingöl'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zalı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince iş yeri ve kurumda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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