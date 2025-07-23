Bingöl'de İş Yerine Yılan Girdi

Bingöl'de bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak doğaya salındı.

Simani Mahallesi'ndeki yılanın iş yerine girdiği fark eden çalışanlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş yerinden aparat yardımıyla çıkardığı yılanı doğaya saldı.

Ekiplerin yaptığı çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.