Bingöl\'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. Park halindeki araçlar kar altında kalırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
İlçede devam eden yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle çok sayıda araç kara gömüldü. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, servis araçlarının çıkamadığı noktalarda öğrenciler okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
