Bingöl\'de Kar Yağışı Nedeniyle 67 Köy Yolu Kapandı

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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Yedisu ilçesinde tüm okullarda, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla, Yedisu ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda, ayrıca özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Adaklı ilçesindeyse taşımalı eğitim kapsamında okullara erişim sağlayan öğrencilerin aynı gün derslerine ara verileceği duyuruldu. Valilik açıklamasında ayrıca, her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26 Kasım 2024 tarihinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.