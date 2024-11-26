Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle 67 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle 67 Köy Yolu Kapandı

Bingöl\'de Kar Yağışı Nedeniyle 67 Köy Yolu Kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı sebebiyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Yedisu ilçesinde tüm okullara, Adaklı'da ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kamu çalışanları için çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

26.11.2024 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Yedisu ilçesinde tüm okullarda, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla, Yedisu ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda, ayrıca özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Adaklı ilçesindeyse taşımalı eğitim kapsamında okullara erişim sağlayan öğrencilerin aynı gün derslerine ara verileceği duyuruldu. Valilik açıklamasında ayrıca, her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26 Kasım 2024 tarihinde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Adaklı, Yedisu, Bingöl, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle 67 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:06:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle 67 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.