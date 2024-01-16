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Bingöl'de Karlıova, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde okullar tatil edildi - Son Dakika
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Bingöl'de Karlıova, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde okullar tatil edildi

Bingöl'ün Karlıova ve Kiğı ilçelerindeki okullar, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tatil edildi. Yedisu ilçesinde ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verilecek.

Bingöl\'de Karlıova, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde okullar tatil edildi
16.01.2024 - 22:09,  Güncelleme: 22:09
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Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ile Kiğı ilçelerindeki tüm okullarda, Yedisu ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Buzlanma tehlikesi dolayısıyla Karlıova ve Kiğı ilçelerindeki okullarda 17 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Yedisu ilçesinde ise yarın yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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