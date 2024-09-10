Kaya Balı Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kaya Balı Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.09.2024 21:39
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen Namet Kaptan (55), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yiğitler köyüne bağlı Çatak mezrasında meydana geldi. Bölgedeki bir vadide kaya balı toplamak isteyen Namet Kaptan, çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kaptan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaptan'ın cenazesi, ekiplerin çalışması sonucu vadiden çıkarılarak otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaya Balı Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaya Balı Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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