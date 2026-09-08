Bingöl\'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler jandarmaya yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü jandarma ekipleri yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "çekle ilgili karşılıksızdır işlemin yapılmasına sebebiyet vermek" suçundan 674 gün, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.