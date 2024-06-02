Bingöl'de LGS sınavına geç kalan öğrenciye Yunus timleri yardım etti - Son Dakika
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Bingöl'de LGS sınavına geç kalan öğrenciye Yunus timleri yardım etti

Bingöl\'de LGS sınavına geç kalan öğrenciye Yunus timleri yardım etti

Bingöl'de bir öğrenci LGS sınavı için kimliğini evde unuttu. Motosikletli Yunus timleri, öğrencinin geçici kimlik belgesi almasını sağladı ve sınav yerine ulaştırdı. Ayrıca, sınavı bekleyen bir kadın bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

02.06.2024 14:05
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BİNGÖL'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını girecek bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Okul önlerinde görevli motosikletli Yunus timleri, kimliğini evde unutan öğrencinin önce geçici kimlik belgesi almasını sağladı, ardından sınav yerine ulaştırdı.

LGS sınavı için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde görev aldı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci, Yunus timleri tarafından geçici kimlik belgesi çıkartması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada kimlik çıkarılan öğrenci, az bir süre kala sınava gireceği TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne ulaştırıldı.

Öte yandan, Kültür Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Ortaokulu'nda sınava giren yakınını bekleyen bir kadın bayıldı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL

Kaynak: DHA

Bingöl, LGS, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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