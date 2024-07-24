Bingöl'de madde bağımlısı kişi etrafındakilere bıçakla saldırdı, yaralılar var

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.