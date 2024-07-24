Bingöl'de Madde Bağımlısı Şüpheli 2 Kişiyi Öldürdü, 7 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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Bingöl'de Madde Bağımlısı Şüpheli 2 Kişiyi Öldürdü, 7 Kişiyi Yaraladı

Bingöl\'de Madde Bağımlısı Şüpheli 2 Kişiyi Öldürdü, 7 Kişiyi Yaraladı

Bingöl'de bir madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Valilik olayla ilgili açıklama yaparak, şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

24.07.2024 15:34
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BİNGÖL'de madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredekilere saldırdı. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen madde bağımlısı şüpheli, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, kaçarken de bıçakla çevredekilere saldırdı. Olayda 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bu arada şüphelinin bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik olaya ilişkin açıklama yaptı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: DHA

Bingöl, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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