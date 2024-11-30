Bingöl\'de Market Yangını Kontrol Altına Alındı

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karlıova ilçesinde, Fatih Caddesi üzerinde bulunan İsa Sünbül'e ait bir markette yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Marketteki ürünler çevredekilerin yardımıyla tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Markette hasar oluşurken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Haber-Kamera: Bülent Temiz,/KARLIOVA,