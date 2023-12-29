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Bingöl'de Midibüs Kazası: 27 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de Midibüs Kazası: 27 Kişi Yaralandı

Bingöl'de, Öz Bingöl Turizm'e ait bir midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.12.2023 - 18:16,
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BİNGÖL'de, midibüsün yoldan çıktığı kazada 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bingöl- Diyarbakır kara yolu, Abalı mevkisinde meydana geldi. Fuat K. idaresindeki 16 AAG 10 plakalı Öz Bingöl Turizm'e ait midibüs, kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Midibüsteki 27 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Bingöl\'de Midibüs Kazası: 27 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de Midibüs Kazası: 27 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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