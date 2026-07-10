Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Nurullah Akaydın idaresindeki 76 DE 929 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum kara yolu Sudurağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Minibüs Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?