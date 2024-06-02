Bingöl'de Nüfus Cüzdanını Unutan Öğrenci, Motosikletli Yunus Ekip Tarafından Sınava Yetiştirildi - Son Dakika
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Bingöl'de Nüfus Cüzdanını Unutan Öğrenci, Motosikletli Yunus Ekip Tarafından Sınava Yetiştirildi

Bingöl\'de Nüfus Cüzdanını Unutan Öğrenci, Motosikletli Yunus Ekip Tarafından Sınava Yetiştirildi

Bingöl'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girmek için TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne giden bir öğrenci, nüfus cüzdanını unuttuğunu fark etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Yunus ekibi, öğrenciyi İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. Sınavın başlamasına kısa süre kala, Yunus polisleri öğrenciyi okula yetiştirdi.

02.06.2024 11:43
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Bingöl'de nüfus cüzdanını unutan öğrenci, motosikletli Yunus ekibi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

LGS merkezi sınavına girmek için TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Yunus ekibi, kız öğrenciyi İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı.

Yunus polisleri sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bingöl, LGS, Güvenlik, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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