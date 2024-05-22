Bingöl'de öğrenci nefes borusuna leblebi kaçtı, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
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Bingöl'de öğrenci nefes borusuna leblebi kaçtı, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bingöl\'de öğrenci nefes borusuna leblebi kaçtı, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bingöl'de Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda okuyan bir kız öğrencinin nefes borusuna leblebi kaçtı. Müzik öğretmeni Nagihan Dürçek, öğrencinin nefes almakta zorluk çektiğini fark ederek Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu. Dürçek'in müdahalesi sonucunda öğrenci rahat nefes almaya başladı. Olay, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Paylaşımda, öğretmenin ilk yardım eğitimi aldığı belirtildi.

22.05.2024 23:05
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Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda okuyan bir kız öğrencinin nefes borusuna leblebi kaçtı.

Öğrencisinin nefes almakta zorluk çektiğini gören müzik öğretmeni Nagihan Dürçek, Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

Dürçek, yaptığı müdahalenin ardından öğrencinin rahat nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Paylaşımda, müzik öğretmeni Dürçek'in ilk yardım eğitimi aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Bingöl, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de öğrenci nefes borusuna leblebi kaçtı, öğretmen Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika

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