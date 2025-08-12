Bingöl\'de Okul Temizliği İçin İşbirliği

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler tarafından kentteki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yükümlüler tarafından yürütülen temizlik çalışmalarıyla okullar, öğrenciler için daha hijyenik ve düzenli bir hale getiriliyor.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş, şu ana kadar 5 okulda temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar 15 okulumuzda daha temizlik çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Göktaş, yapılan çalışmaların hem kamuya katkı sağladığını hem de yükümlülerin topluma verdikleri zararı telafi etmelerine imkan tanıdığını kaydetti.