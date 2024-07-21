(BİNGÖL) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, dün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangını fark ederek kendi imkanlarıyla müdahale eden bölge sakinleri, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Bingöl Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 4 arazöz, 3 iş makinası, 2 ilk müdahale aracı, 40 personel, jandarma ekipleri, özel idare ekipleri ve genç belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyunca yaptıkları müdahalenin ardından ormanlık alandaki yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?