Bingöl'de otizm farkındalık yürüyüşü
BİNGÖL - Bingöl'de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli öğrenciler, aileleri ve il protokolü, otizme dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Okul bahçesinde başlayan yürüyüşe otizmli öğrenciler, aileleri, Vali Ahmet Hamdi Usta ve il protokolü katıldı. Genç Caddesi kavşağında tamamlanan yürüyüşün ardından Vali Usta, basın açıklaması yaptı.
Otizmin hayatın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Usta, onlara her türlü imkanın verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Vali Usta, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle okulumuzun düzenlediği etkinlik kapsamında Bingöl idarecileri ve ailelerle birlikte farkındalık amacıyla yürüyüş yaptık. Otizm artık hayatımızın bir gerçeği. Sadece bir gün değil hayatın tüm evresinde, yılın tüm gününde farkında olmamız lazım. Sadece farkında olmamız yetmez, onları hayatın içinde kabul ederek her türlü imkanı sağlamak lazım. Bu anlamda 2008 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi. Biz de bugün arkadaşlarımızla beraber olarak kamuoyuna bu insanların farkında olduğumuzu, hayatın gerçekleri olduğunu, onlara hayatın her türlü imkanından faydalanmak gerektiğini vurgulamak istiyoruz" dedi.
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Burdur'da Valilik ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli bireylerle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler, otizmli bireylerle birlikte İstasyon Çay Bahçesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Meydanda, otizmli bireylerin ürettiği el işlerinin sergilendiği stantları gezen protokol üyeleri, yürüyüşün ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de katıldı.
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