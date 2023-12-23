Bingöl\'de otobüs ile tır çarpışması: 8 yaralı

20:19 • •
Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl- Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde 12 AN 666 plakalı yolcu otobüsü ile 47 ACH 740 plakalı tır çarpıştı.
Kazada otobüs ile tırdaki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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