Bingöl'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Solhan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 14 KL 453 plakalı otomobil ile 12 ACJ 620 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun 11 Evler mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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