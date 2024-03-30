Bingöl\'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ölümüyle birlikte toplam ölü sayısı 3'e çıktı. Vali Ahmet Hamdi Usta, taziye mesajı yayımladı. Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen sürücülerin araçları çarpışmış, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde, Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 15 dönüm alanı etkiledi ve ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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