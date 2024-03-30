Bingöl\'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Trabzon'un Of ilçesinde, Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 15 dönüm alanı etkiledi ve ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.