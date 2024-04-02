Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi İstanbul'da açılıyor

Sanatçı Süleyman Saim Tekcan'ın hazırladığı 'IMOGA'nın Ölümsüzleri' sergisi, 16 Nisan'da İstanbul Lale Vakfında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Tekcan'ın atölyelerinde ve müzede üretim yapan ve bugün hayatta olmayan birçok sanatçının baskı resimleri ve fotoğrafları yer alacak. Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.