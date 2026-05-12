Bingöl\'de Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin yamaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 ACG 816 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Karan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptı.
Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
