Bingöl'de kontrolden çıkarak lokantaya giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.
N.Ş. (43) idaresindeki 23 ACK 385 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yado Çeşmesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan lokantanın içine girdi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, virajı alamayan aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Otomobil Lokantaya Girdi: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?