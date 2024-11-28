Bingöl'de PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl\'de PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bingöl'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli il emniyetinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

28.11.2024 16:00  Güncelleme: 16:01
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BİNGÖL'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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