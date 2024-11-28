BİNGÖL'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de PKK/KCK Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?