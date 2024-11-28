Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını tespit etti.
Ekipler çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de PKK propagandası yapan 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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