Olay, Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aküsünün bitmesiyle stop etti. Sürücü aracından inip aracın motor kısmına bakarken, trafikteki yavaşlamayı fark eden Motosikleti Polis Timleri, ekip aracından takviye sağlayarak aracın çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, KGYS kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Polis Ekipleri Aküsü Biten Sürücüye Yardım Ettti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?