Bingöl\'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Denetimlerde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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