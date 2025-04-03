Bingöl'de Sağanak Yağış Felakete Yol Açtı: 38 Hayvan Telef Oldu

Bingöl'de sağanak felakete yol açtı: Su basan ahırda çok sayıda hayvan telef oldu

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan sağanak yağış nedeni ile bir ahırı su bastı. Ahırda bulunan onlarca hayvan telef oldu.

Bingöl Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış, sele neden oldu. Dere yatağına yapılan iki ahırı su bastı. Su baskını nedeni ile 35 küçük ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. AFAD, DSİ ve Bingöl Belediyesi ekipleri ahırda kalan canlı hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Bölgede yağışların devam edeceği, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.