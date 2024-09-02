Bingöl'de servis sürücülerine trafik eğitimi verildi

Güncel

Bingöl'de trafik ekiplerince servis sürücülerine eğitim verildi

BİNGÖL - Bingöl'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılı öncesi servis sürücülerine çeşitli eğitimler verip bilgilendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde bulunan servis şoförlerine, 2024-2025 eğitim ve öğrenim yılı öncesi eğitim verildi. Trafik ekipleri, müdürlüğümüze bağlı personelce aktif görev yapan servis şoförlerine yönelik okul öncesi denetleme yaptı, öğrenci taşımacılığının güvenliğini artırmak ve trafik kurallarına uyumu sağlamak amacıyla eğitim verdi. Eğitimde, trafik kuralları ve güvenlik, trafik davranışları ve iletişimi, araç denetimleri, araç güvenlik kontrolleri, araçların ve sürücülerin yasal gerekliliklerin denetimi, hız limiti, servis güzergahı kontrolü, bilgilendirme ve bilinçlendirme konularıyla ilgili bilgilendirme yapıldı" açıklamasına yer verildi.