Bingöl'de servis sürücülerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Bingöl'de servis sürücülerine trafik eğitimi verildi

Bingöl'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim yılı öncesi servis sürücülerine çeşitli konularda eğitimler düzenledi. Eğitimlerde trafik kuralları, güvenlik, araç denetimleri ve sürücülerin yasal gereklilikleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

02.09.2024 17:22
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Bingöl'de trafik ekiplerince servis sürücülerine eğitim verildi

BİNGÖL - Bingöl'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılı öncesi servis sürücülerine çeşitli eğitimler verip bilgilendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde bulunan servis şoförlerine, 2024-2025 eğitim ve öğrenim yılı öncesi eğitim verildi. Trafik ekipleri, müdürlüğümüze bağlı personelce aktif görev yapan servis şoförlerine yönelik okul öncesi denetleme yaptı, öğrenci taşımacılığının güvenliğini artırmak ve trafik kurallarına uyumu sağlamak amacıyla eğitim verdi. Eğitimde, trafik kuralları ve güvenlik, trafik davranışları ve iletişimi, araç denetimleri, araç güvenlik kontrolleri, araçların ve sürücülerin yasal gerekliliklerin denetimi, hız limiti, servis güzergahı kontrolü, bilgilendirme ve bilinçlendirme konularıyla ilgili bilgilendirme yapıldı" açıklamasına yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de servis sürücülerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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