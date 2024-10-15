Bingöl\'de Skunk Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram skunk geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde 2 otomobili takip ederek durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 8 paket içerisinde 4 kilogram skunk ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 25 bin 400 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aynı gün içerisinde şüphelilere ait farklı adreste dron ve narkotik arama köpeği ile arama yapan ekipler, 2 kilo 200 gram skunk daha ele geçirdi. Şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheliye ait ikamet ve ahırlarında yapılan aramada da 310 gram esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.