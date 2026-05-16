Bingöl'de Suç Örgütü Operasyonu: 30 Gözaltı, 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Suç Örgütü Operasyonu: 30 Gözaltı, 7 Tutuklama

Bingöl\'de Suç Örgütü Operasyonu: 30 Gözaltı, 7 Tutuklama
16.05.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl merkezli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı; toplam tutuklu 18.

BİNGÖL merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 11 şüpheli ile birlikte toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu; İstanbul, Bingöl ve Genç ilçesinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 Eylül 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 AK-47 tüfeği, 5 AK-47 şarjörü, 1 AK-47 seyyar dipçiği, 166 AK-47 fişeği, 3 tabanca ve şarjörleri, 185 tabanca fişeği, 2 balistik yelek, 1 kilo 979 gram kokain, 129 gram toz esrar, 504 gram skunk, 754 gram esrar ve sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan maddeler ele geçirildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE İŞKENCE YAPMIŞLAR

Suç örgütünün, Bingöl'ün Genç ilçesinde ağlarına düşürdükleri kişileri İstanbul'a götürerek uyuşturucu ticaretinde 'torbacı' olarak kullandıkları belirlendi. İncelemede; örgütün emirlerini yerine getirmeyen ve uyuşturucu satmak istemeyen kişileri kaçırarak hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları ve bu kişilere yönelik nitelikli cinsel saldırıda bulunarak cezalandırdıkları ortaya çıktı. Örgütün, bu suçlardan elde ettikleri gelirleri de paravan olarak açtıkları iş yerleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Söz konusu örgüt içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen toplam 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu kez 12 Mayıs'ta Bingöl merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, son operasyonla birlikte tutuklu sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Suç Örgütü Operasyonu: 30 Gözaltı, 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Suç Örgütü Operasyonu: 30 Gözaltı, 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.