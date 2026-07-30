Bingöl\'de Sünnet Şöleni Düzenlendi

Bingöl'de, Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde, 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Padişahı Sultan II. Bayezid tarafından 530 yıl önce kurulan vakfın vakfiyesinde yer alan hayır şartları kapsamında düzenlenen programda çocuklara sünnet kıyafetleri giydirildi.

Çocuklar, daha sonra kent merkezindeki bir alışveriş merkezindeki oyun alanında çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Ardından Bingöl Ulu Cami'de düzenlenen dua programında çocukların sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri temennisinde bulunuldu.

Süslenen araçlarla kent turu atan çocuklara, yunus polis ekipleri de eşlik etti.

Program, bir düğün salonunda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Palyaço ve animatörler eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, yüz boyama etkinliklerine katıldı, pamuk şeker ve dondurma ikramından yararlandı.

Program kapsamında çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.