Bingöl'de Taksicilerden Korsan Taşımacılığa Karşı Eylem

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Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki taksiciler, korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla konvoylu eylem yaptı, kontak kapattı.

İlçe merkezinde hizmet veren 30 taksici, korsan taksicilerle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Daha sonra sürücülerin ilçe merkezinde yaptığı konvoy, Cumhuriyet Caddesi'ndeki taksi durağında son buldu.

Taksiciler, eylemleri kapsamında bir günlük kontak kapattı.

Taksiciler adına açıklama yapan Yasin Alp, eylemlerinin korsan taksicilere yönelik olduğunu belirterek, "Burada emeğimiz sömürülüyor. Gün geliyor arkadaşlarımız hiç iş yapmıyor. Vergimizi veriyoruz ve millete hizmet ediyoruz. Hakkımızı aramak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.