Bingöl\'de Tamir Edilen Araç Yandı

BİNGÖL'de tamir için getirildiği sanayi sitesinde çalıştırılmak amacıyla itilen otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, akşam saatlerinde Kaleönü Mahallesi, Bingöl-Muş kara yolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işyeri çalışanları, arıza nedeniyle bir tamirci dükkanına getirilen 12 ZZ 400 plakalı otomobili, tamir sonrası çalıştırmak amacıyla itmeye başladı. Bu sırada otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.