Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 110 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 110 sikke ele geçirildi

Bingöl\'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 110 sikke ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 110 sikke bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E.S, Y.Y. ve E.S isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu düşünülen sikkelere el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

16.02.2024 21:19
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Bingöl'ün Genç ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 110 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, şüpheliler E.S, Y.Y. ve E.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Bizans dönemine olduğu sanılan 110 sikke ele geçirildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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